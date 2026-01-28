Luis Henrique Inter tre club di Premier League cercano l’esterno Ecco quali sono e qual è l’offerta presentata ai nerazzurri

Tre club di Premier League si sono fatti avanti per acquistare Luis Henrique dall’Inter. La società nerazzurra riceve offerte e valuterà se lasciarlo partire o meno. La trattativa è in fase calda e il brasiliano potrebbe trasferirsi presto in Inghilterra, se le proposte saranno convincenti.

Inter News 24 Luis Henrique Inter, tre club di Premier League cercano l’esterno. L’indiscrezione di Biasin sulle squadre interessate al brasiliano. Nuovi aggiornamenti sul futuro di Inter e di Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin su X, l’esterno nerazzurro è finito nel mirino di tre club di Premier League. In particolare, all’Inter sarebbero arrivate chiamate da: Bournemouth. Aston Villa. Everton. Tra queste, l’ offerta più concreta sarebbe quella del Bournemouth, che avrebbe messo sul tavolo una proposta da 30 milioni di euro complessivi per il cartellino del brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique.

La Premier League mostra interesse per Pio Esposito, mentre un’offerta per Luis Henrique è stata rifiutata.

Inter, per Luis Henrique sono arrivate chiamate da: -Bournemouth -Aston Villa -Everton L’offerta del Bournemouth (30 mln tutto compreso) la più concreta. Il club nerazzurro non intende/può dare l’ok all’uscita fino a quando non avrà certezze di almeno un colp facebook

