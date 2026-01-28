Luis Henrique ecco la proposta del Bournemouth | prestito con obbligo a…

Il Bournemouth ha fatto un’offerta concreta per Luis Henrique. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su X, il club inglese propone un prestito con obbligo di riscatto, intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa entra nel vivo e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Arrivano le prime indicazioni concrete sull’offerta del Bournemouth per Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, il club inglese avrebbe messo sul tavolo una proposta di prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva compresa tra 18 e 20 milioni di euro. Al momento, però, la trattativa con l’Inter non è ancora entrata nel vivo. Nonostante le voci circolate nei giorni scorsi, non si registrano accelerazioni decisive, anche se nuovi contatti potrebbero arrivare a breve, complice l’avvicinarsi delle ultime battute del mercato. Luis Henrique, l’Inter non vuole minusvalenza.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique.

L’Inter ha deciso di non cedere Luis Henrique al Bournemouth, mantenendo il controllo sulla situazione.

