Lugo dà l’addio a Giovanna Martini Dedicò la vita a fragili e bisognosi

Lugo si stringe nel dolore per la scomparsa di Giovanna Martini, che si è spenta a Ravenna all’età di 91 anni. Nata nella città romagnola il primo gennaio 1931, Giovanna ha dedicato tutta la vita ad aiutare i più fragili e bisognosi. Figlia della storica famiglia Pifferi-Brusi-Oriani, ha lasciato un segno forte con i suoi impegni e i lasciti di beneficenza nelle comunità di Lugo, Faenza, Ravenna e Casola Valsenio.

Si è spenta a Ravenna il 25 gennaio Giovanna Martini, nata a Lugo il 1 gennaio 1931, discendente della storica famiglia Pifferi–Brusi–Oriani, il cui nome è legato a importanti lasciti destinati a finalità di pubblica utilità nei territori di Lugo, Faenza, Ravenna e Casola Valsenio. Figura riservata ma profondamente legata ai valori civili e sociali che hanno contraddistinto la sua famiglia, Giovanna Martini ha vissuto nel solco dell'esempio di Luigia Pifferi Oriani, sua diretta ascendente, che scelse di destinare beni e patrimonio alla collettività per scopi culturali e sociali. Un'eredità morale che Giovanna ha fatto propria, ispirando la sua esistenza a principi di responsabilità civile, solidarietà e servizio al bene comune.

