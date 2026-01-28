L’Unione Europea si trova di fronte a una crisi senza precedenti. Dopo le decisioni recenti, sembra chiaro che il libero scambio con partner troppo diversi sta portando a uno squilibrio insostenibile. Molti esperti avvertono che questa strada potrebbe accelerare il collasso dell’Europa. La situazione è seria e richiede risposte urgenti.

di Laura Aboli – L’UE ha appena annunciato un cosiddetto accordo di libero scambio “storico” con l’India, orgogliosamente descritto come la madre di tutti gli accordi, che copre il 25% del PIL mondiale e un terzo del commercio mondiale. Ciò che non vi diranno è che questo accordo non è crescita, è una resa totale. L’Europa sta stipulando un accordo di libero scambio da una posizione di estrema debolezza, dopo aver deliberatamente smantellato la propria base industriale attraverso l’autosabotaggio energetico, il dogma climatico, l’eccessiva regolamentazione, le sanzioni e la sistematica delocalizzazione della produzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - L’UE ha appena firmato la sua condanna a morte

Approfondimenti su UE Condanna

Il calciomercato dell'Inter ha puntato l'attenzione su Marc Guehi, obiettivo già noto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su UE Condanna

Argomenti discussi: AUMENTANO I LIMITI DEI RESIDUI; L’Europa sta passando dalla padella del gas di Putin alla brace del Gnl di Trump; Trasporto di animali vivi: i cittadini dell’UE chiedono una riforma forte; Unione europea, l’eolico e il solare superano per la prima volta i combustibili fossili.

Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia ... tg24.sky.it

L'accordo è stato congelato: doccia fredda anche per l'autoL’accordo siglato da Ue e Mercosur può valere oro per l’industria dell’auto: questo, in sostanza, il messaggio di pochi minuti fa della presidente Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. Si tratta ... quattroruote.it

Un gioiello é per sempre Appena arrivato in negozio questo punto luce da sogno firmato Pomellato! Si avvicina San Valentino, quale regalo migliore di lui Vieni in negozio a scoprire la selezione di bijoux per lei! Ci trovi a Roma, Piazza Fiume #Pomellat - facebook.com facebook

"Abbiamo appena firmato la legge che sancisce il divieto del gas russo. L’Europa sta assicurando il controllo sulla propria fornitura energetica e rafforzando la sua autonomia." @EP_President x.com