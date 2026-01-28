L’UE ha appena firmato la sua condanna a morte

L’Unione Europea si trova di fronte a una crisi senza precedenti. Dopo le decisioni recenti, sembra chiaro che il libero scambio con partner troppo diversi sta portando a uno squilibrio insostenibile. Molti esperti avvertono che questa strada potrebbe accelerare il collasso dell’Europa. La situazione è seria e richiede risposte urgenti.

di Laura Aboli – L’UE ha appena annunciato un cosiddetto accordo di libero scambio “storico” con l’India, orgogliosamente descritto come la madre di tutti gli accordi, che copre il 25% del PIL mondiale e un terzo del commercio mondiale. Ciò che non vi diranno è che questo accordo non è crescita, è una resa totale. L’Europa sta stipulando un accordo di libero scambio da una posizione di estrema debolezza, dopo aver deliberatamente smantellato la propria base industriale attraverso l’autosabotaggio energetico, il dogma climatico, l’eccessiva regolamentazione, le sanzioni e la sistematica delocalizzazione della produzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

