Ludogorets Razgrad-Nizza Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Ludogorets Razgrad ha bisogno di una vittoria per rimanere in corsa in Europa League. Dopo la sconfitta in casa dei Rangers, i bulgari di Hogmo scendono in campo questa sera contro il Nizza, che ormai non ha più niente da chiedere al torneo. La partita si gioca alle 21:00, con i padroni di casa che tenteranno di sfruttare il fattore campo per cambiare rotta.

Il KO in casa dei Rangers ha complicato il cammino del Ludogorets Razgrad di Hogmo, chiamato quest’oggi a vincere in casa contro il già eliminato Nizza. Le aquile intanto attendono la ripresa di un campionato che li vede inseguire la vetta, evento raro da 15 anni a questa parte. Mancato il primo match point, la gara odierna è da vincere per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

