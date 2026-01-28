Questa sera il Ludogorets Razgrad si gioca tutto in casa contro il Nizza. Dopo la sconfitta in casa dei Rangers, i bulgari devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Europa League. Hogmo si aspetta una reazione dai suoi e punta sulla partita casalinga per conquistare i tre punti e sperare ancora nel passaggio del turno.

Il KO in casa dei Rangers ha complicato il cammino del Ludogorets Razgrad di Hogmo, chiamato quest’oggi a vincere in casa contro il già eliminato Nizza. Le aquile intanto attendono la ripresa di un campionato che li vede inseguire la vetta, evento raro da 15 anni a questa parte. Mancato il primo match point, la gara odierna è da vincere per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ludogorets Razgrad-Nizza (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, valido per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno della fase a gironi.

