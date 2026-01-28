L’otre vecchio non contiene problemi nuovi

L’Otre vecchio non presenta problemi nuovi. Il rappresentante di Confindustria ha espresso apprezzamento per il modo sobrio in cui il suo presidente gestisce le questioni, lasciando intendere che non ci sono novità o tensioni particolari sul fronte industriale. La discussione si è svolta senza clamori, concentrandosi su un rapporto che, almeno per ora, sembra stabile.

Signor Presidente di Confindustria, ho sinceramente apprezzato il suo modo sobrio di operare da sindacalista d'impresa. Fare concretamente tutela e rappresentanza è ancor più necessario in un Paese nel quale si manifestano tuttora culture politiche ostili all'impresa. In questo ambito, primaria rilevanza assume da sempre la materia del lavoro oggi trasformata dal cambio d'epoca indotto dalle macchine intelligenti. Eppure, l'otre vecchio, il contenitore delle leggi e dei contratti che lo regolano da decenni tende a sopravvivere mentre si manifestano problemi nuovi. Le imprese affrontano crescenti difficoltà nel reclutamento e nella conservazione dei lavoratori che le sono necessari.

