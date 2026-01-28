L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina sempre di più alla mezzanotte. Quest’anno, le lancette si spostano di quattro secondi, portandosi a 85 secondi dal disastro. È il punto più vicino mai raggiunto, segnale che i rischi legati alle tecnologie umane aumentano di anno in anno.

Le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse nel 2026 fanno un balzo in avanti, portandosi più vicine che mai alla mezzanotte dell’umanità: se l’anno scorso segnavano 89 secondi alla catastrofe, quest’anno avanzano di quattro secondi, fermandosi a 85 secondi dal disastro planetario causato dalle tecnologie create dall’uomo. Ad accelerare il conto alla rovescia non sono soltanto le crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico e le nuove tecnologie come l’IA, ma soprattutto le tensioni alimentate dai nazionalismi sempre più aggressivi e dalla disinformazione. Lo annuncia il Bulletin of the atomic scientists, l’organizzazione fondata nel 1945 da Albert Einstein, J. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Orologio dell'Apocalisse nel 2026 fa un balzo in avanti: mancano 85 secondi alla catastrofe

Approfondimenti su Orologio 2026

L’orologio dell’Apocalisse segna ora 85 secondi prima della mezzanotte.

Questa notte l’Orologio dell’Apocalisse segna il suo record più vicino alla mezzanotte: le lancette sono a soli 85 secondi, il punto più basso mai raggiunto da quando il simbolo della fine del mondo è stato istituito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Orologio 2026

Argomenti discussi: L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte, lancette a 85 secondi; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte; L'orologio dell'Apocalisse si avvicina a mezzanotte e alla catastrofe.

L’orologio dell’Apocalisse avanza ancora: mancano 85 secondi alla mezzanotte, lancette mai così vicineIl Doomsday Clock avanza ancora: guerra nucleare, clima, tecnologia predatoria e collasso dell'informazione tra i fattori di rischio ... ilfattoquotidiano.it

Chi muove le lancette dell’orologio dell’Apocalisse, scatta l’allarme: 85 secondi alla mezzanotteChi regola l'orologio dell'Apocalisse? Ora segna 85 secondi alla mezzanotte: il rischio catastrofe è reale e mai così vicino. donnaglamour.it

L’Orologio dell’Apocalisse avanza ancora: 85 secondi dalla fine per IA e nuove tensioni globali Link nei commenti - facebook.com facebook

Oggi il @BulletinAtomic ha spostato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse da 89 a 85 secondi alla mezzanotte: mai l'umanità è stata così vicina alla possibilità di una #guerranucleare, secondo gli scienziati atomici. Ma i governi pensano al #riarmo, anziché x.com