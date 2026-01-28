L’Orologio dell’Apocalisse mai così vicino a mezzanotte | le cause e cosa significa

L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina pericolosamente a mezzanotte, segnando il punto più vicino mai raggiunto nella storia. Gli scienziati che lo tengono sotto controllo hanno deciso di aggiornare il suo orario, evidenziando quanto l’umanità sia vicina a un possibile disastro globale. Le cause principali sono legate alle tensioni nucleari, ai cambiamenti climatici e alle nuove minacce tecnologiche. La situazione mette in allarme tutto il mondo, che si domanda quanto ancora si possa posticipare l’orologio prima che sia troppo tardi.

All'alba dell'era nucleare, un team di scienziati creò l' Orologio dell'Apocalisse come rappresentazione simbolica di quanto l'umanità sia vicina alla distruzione del pianeta. Martedì 28 gennaio, a quasi 80 anni di distanza, le lancette sono state spostate a 85 secondi dalla mezzanotte, l'ora di un ipotetico annientamento globale. Lo ha annunciato il Bulletin of the Atomic Scientists, fondato nel 1945 da ex fisici del progetto Manhattan, e che dal 1947 scandisce il tempo che manca alla fine del mondo: con quattro secondi in meno rispetto al 2025, è il margine più ristretto nella storia dell'orologio.

