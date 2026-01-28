L’Orologio dell’Apocalisse è a 85 secondi dalla mezzanotte | chi lo regola e cosa significa

L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina ancora di più alla mezzanotte, fermo a 85 secondi. È il livello più vicino mai raggiunto, e questa misura spaventa molti. La decisione di aggiornare il orologio arriva da un gruppo di scienziati e esperti che monitorano i rischi globali. La paura è che le tensioni nucleari, i cambiamenti climatici e le crisi geopolitiche aumentino la probabilità di una catastrofe. Per ora, nessuno può dire se ci sarà una svolta, ma il messaggio è

L'Orologio dell'Apocalisse, noto anche come Doomsday Clock, è stato aggiornato e ora segna 85 secondi alla mezzanotte, il livello più vicino alla potenziale catastrofe globale mai registrato. Dietro a questa icona simbolica c'è un comitato di esperti che ogni anno valuta le principali minacce che la civiltà affronta, dall'energia nucleare al cambiamento climatico, fino alle tecnologie emergenti, e ne riflette l'urgenza nel tempo simulato che separa l'umanità da un possibile disastro. Il barometro di una catastrofe nucleare. L'Orologio dell'Apocalisse non è un orologio reale, ma una rappresentazione metaforica creata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists per comunicare in modo immediato quanto l'umanità sia potenzialmente vicina a un collasso globale causato dalle proprie azioni e decisioni.

