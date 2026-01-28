Lorenzo Musetti si ritira per infortunio | Novak Djokovic vola in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira dal match degli Australian Open contro Novak Djokovic. L’italiano ha accusato un infortunio e ha deciso di smettere, regalando così all’avversario il passaggio in semifinale. Djokovic avanza senza dover giocare oltre, mentre Musetti si ferma dolorante sul campo.

Lorenzo Musetti alza bandiera bianca nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Il toscano si è ritirato a causa di un infortunio al terzo set, dopo aver vinto i precedenti due (6-4, 6-3, 1-3). In semifinale approda il serbo che sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. " Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto": cosi' Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti. "Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open durante il quarto di finale contro Novak Djokovic.

