lorenzo musetti si impone contro djokivic ma poi si ritira per infortunio

Lorenzo Musetti vince il primo e il secondo set contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma durante il terzo set si ferma e si ritira a causa di un infortunio. La partita si interrompe con Musetti avanti di due set, lasciando i tifosi increduli di fronte a questa decisione improvvisa.

Lorenzo Musetti ha dovuto interrompere la sua partecipazione al torneo di Zverev a causa di un infortunio, suscitando alcune critiche.

Lorenzo Musetti si è ritirato durante l’esibizione contro Alexander Zverev in Australia, a causa di un infortunio muscolare.

