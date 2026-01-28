Lorenzo Musetti resta fuori dalla top 3 del tennis mondiale. Dopo la sconfitta nei quarti degli Australian Open, l’italiano si trova ancora al quinto posto nel ranking ATP. Nonostante la buona corsa, Musetti non riesce a superare Djokovic, che mantiene il terzo gradino del podio, e si dovrà accontentare di rimanere tra i primi cinque, come già accaduto prima del torneo.

Il ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis impedisce all’azzurro Lorenzo Musetti di superare il serbo Novak Djokovic al terzo posto virtuale del ranking ATP, con l’italiano costretto a rinviare anche il sorpasso ai danni del tedesco Alexander Zverev, ritrovandosi nuovamente in quinta piazza, così come accaduto alla vigilia del torneo. L’azzurro, infatti, al termine del torneo di Melbourne, scarterà nell’aggiornamento di lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con i quarti di finale ne ha ottenuti 400. Musetti con un successo su Djokovic, invece, avrebbe tenuto sicuramente alle spalle il serbo, costringendo Zverev ad andare in finale o Shelton a vincere il torneo per superarlo in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti era ad un passo dalla top3. Ma può restare nei primi 5 del ranking anche dopo gli Australian Open

Approfondimenti su AustralianOpen 2026

Il confronto tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 rappresenta un momento importante nel circuito ATP.

Lorenzo Musetti si prepara agli Australian Open 2026, dove ha la possibilità di migliorare il risultato dello scorso anno e di mantenere il terzo posto nel ranking ATP.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su AustralianOpen 2026

Argomenti discussi: Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; In campo Sinner contro Shelton, in ballo c'è la semifinale. Dramma Musetti: costretto al ritiro; Che cosa è successo a Lorenzo Musetti: la semifinale degli Australian Open sfuma sul più bello; Lorenzo Musetti si infortuna, cosa è successo e come sta.

Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: «Ero pronto ad andare a casa»Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilgazzettino.it

Lorenzo Musetti era ad un passo dalla top3. Ma può restare nei primi 5 del ranking anche dopo gli Australian OpenIl ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis impedisce all'azzurro Lorenzo Musetti di superare il serbo Novak Djokovic al terzo ... oasport.it

AO: LORENZO CORRE !SECONDO SET ANCORA PER LUI! Sta giocando in maniera Strepitosa! Vince anche il secondo set ed è ad un passo dalla semifinale Lorenzo musetti ig - facebook.com facebook

#AO26 #Djokovic conquista l'accesso alla semifinale degli #AustralianOpen in un match deciso a tavolino. Lorenzo #Musetti, quando era in vantaggio di due set sul serbo, si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra Foto Ansa x.com