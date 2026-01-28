Lorenzo Mirandola, il cacciatore di aurore boreali più seguito al mondo, torna in Lapponia con il suo progetto “Arctic Road Trips”. Attraversa la regione notte dopo notte, in cerca di quell’aurora che tanti sognano ma pochi riescono a catturare. Per lui, non è solo una passione, ma un vero mestiere, che lo porta a vivere un’esperienza autentica tra neve e cieli stellati.

C’è chi l’aurora boreale la sogna. E poi c’è chi la insegue davvero, notte dopo notte, chilometro dopo chilometro, fino a farla diventare un mestiere e una missione. Lorenzo Mirandola, ingegnere ambientale e “Aurora Hunter”, è oggi l’italiano più seguito al mondo sui social per avvistamenti di aurore: 600 mila follower solo su Instagram e una community internazionale che lo segue quotidianamente tra divulgazione, immagini spettacolari e consigli pratici per chi vuole vivere l’Artico senza illusioni. Nell’ultima stagione Lorenzo racconta di aver visto oltre 210 aurore, un dato che da solo spiega perché il suo nome sia diventato un riferimento globale per appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Lorenzo Mirandola, il cacciatore di aurore boreali più seguito al mondo: il progetto “Arctic Road Trips” per vivere la Lapponia in modo autentico

Approfondimenti su Lorenzo Mirandola

Nel cuore dell’inverno, alcuni hotel di ghiaccio aprono le porte ai viaggiatori più avventurosi.

Il bianco Pantone 2026, conosciuto come Cloud Dancer, rappresenta una tonalità luminosa e impalpabile che ispira fragranze delicate e profonde.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il cacciatore di aurore boreali numero uno al mondo: l'italiano Lorenzo Mirandola

Ultime notizie su Lorenzo Mirandola

Argomenti discussi: A caccia di aurore boreali con l'esperto Lorenzo Mirandola; Il freddo aiuta a dimagrire? Sì, ma associato al movimento…; Ferrari svela la nuova SF26, vettura che si ispira alla rinascita con Lauda; Chris Pratt è il protagonista di Mercy, thriller (al cinema) in cui il giudice è l’IA: Fantascienza? No.

Il cacciatore di aurore boreali numero uno al mondo è italiano: Lorenzo Mirandola il più seguito con 600mila followersArtic road trips è il progetto unico di vivere l’artico in maniera autentica di Lorenzo Mirandola, ingegnere ... msn.com

Passione che si trasforma in lavoro: Lorenzo Mirandola, cacciatore di aurora borealeL'ingegnere ambientale Lorenzo Mirandola si occupa di spedizioni a caccia dell'emozione dello spettacolo dell'aurora boreale. Il video. style.corriere.it

Il cacciatore di aurore boreali numero uno al mondo è l'italiano Lorenzo Mirandola, il più seguito in assoluto sui social con 600mila follower su Instagram. Solo nell'ultima stagione ne ha viste oltre 210. Lorenzo, ingegnere ambientale, vive in Lapponia da tantis - facebook.com facebook