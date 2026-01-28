Molti si chiedono quali alimenti possano aiutare a vivere più a lungo. La risposta non è semplice, perché la longevità dipende da vari fattori, tra cui il patrimonio genetico e lo stile di vita. Tuttavia, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante. Mangiare in modo equilibrato, privilegiando alcuni cibi, può fare la differenza nel tempo. La scienza studia da anni quali sono le scelte migliori per mantenersi in salute più a lungo.

La longevità è il risultato di molti fattori. Oltre a nascere con geni favorevoli, fare esercizio fisico, dormire abbastanza e prevenire le malattie, uno di questi è il cibo. E secondo le ricerche adottare una dieta sana cambia le cose anche da adulti o da anziani. Ma allora cosa bisogna mangiare per invecchiare bene? Il Corriere della Sera spiega oggi che all’interno di un regime alimentare personalizzato ci sono alcuni punti chiave. Uno di questi è l’associazione diretta tra longevità e restrizione calorica. Non significa digiuno (intermittente), ma mangiare meno. Quanto e cosa mangiare. Poi c’è la dieta alimentare mediterranea degli antenati.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Longevità Cibi

Un recente studio pubblicato su Advances in Nutrition ha analizzato i fattori alimentari che possono influenzare la durata della vita, coinvolgendo oltre un milione di persone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Integratori e longevità: cosa dice la scienza

Ultime notizie su Longevità Cibi

Argomenti discussi: Longevità, quali cibi allungano la vita; Garattini e il segreto della longevità: 50 grammi di pasta, 5 km al giorno, frutta cotta, poca carne. Ecco i cibi che allungano la vita, da colazione a cena; 8 cibi giapponesi che fanno bene alla salute e aiutano a vivere più a lungo; L’abitudine per la longevità in Costa Rica: fanno così ed è tra le zone dove si vive di più al mondo.

Garattini e il segreto della longevità: «50 grammi di pasta, 5 km al giorno, frutta cotta, poca carne. Ecco i cibi che allungano la vita, da colazione a cena»Il presidente e fondatore del Mario Negri a 97 anni è l'icona di una lunga vita in salute ed esce con un nuovo libro che si intitola: «Non è mai troppo tardi» ... corriere.it

Longevità, quali cibi allungano la vitaI punti chiave del regime alimentare: la dieta mediterranea, i condimenti, i cibi vietati L'articolo Longevità, quali cibi allungano la vita proviene da Open. msn.com

Il segreto della longevità sta anche in una dieta corretta (e non priva di sgarri). Ecco il perché e la lista dei cibi da limitare secondo l'esperto Dan Buettner #LCIdal1929 - facebook.com facebook