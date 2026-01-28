Longevità quali cibi allungano la vita

Molti si chiedono quali alimenti possano aiutare a vivere più a lungo. La risposta non è semplice, perché la longevità dipende da vari fattori, tra cui il patrimonio genetico e lo stile di vita. Tuttavia, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante. Mangiare in modo equilibrato, privilegiando alcuni cibi, può fare la differenza nel tempo. La scienza studia da anni quali sono le scelte migliori per mantenersi in salute più a lungo.

La longevità è il risultato di molti fattori. Oltre a nascere con geni favorevoli, fare esercizio fisico, dormire abbastanza e prevenire le malattie, uno di questi è il cibo. E secondo le ricerche adottare una dieta sana cambia le cose anche da adulti o da anziani. Ma allora cosa bisogna mangiare per invecchiare bene? Il Corriere della Sera spiega oggi che all’interno di un regime alimentare personalizzato ci sono alcuni punti chiave. Uno di questi è l’associazione diretta tra longevità e restrizione calorica. Non significa digiuno (intermittente), ma mangiare meno. Quanto e cosa mangiare. Poi c’è la dieta alimentare mediterranea degli antenati.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Un recente studio pubblicato su Advances in Nutrition ha analizzato i fattori alimentari che possono influenzare la durata della vita, coinvolgendo oltre un milione di persone.

