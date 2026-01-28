Lodo Guenzi | Racconto il potere con una risata

Dopo il tour teatrale, Lodo Guenzi non sa ancora quando tornerà a fare concerti. Sorride mentre spiega che dovrà iniziare un altro tour, ma non ha date precise. In realtà, non ha idea di quando si ripresenteranno i concerti, anche se il suo impegno con il teatro continua.

Quando tornerà a fare concerti? Lodo Guenzi sorride: "Davvero non ne ho idea. Quel che so a mala pena è che, finito questo tour teatrale, ne dovrò iniziare un altro. Poi ho un po’ di proposte, teatrali e cinematografiche, su cui devo ragionare. Per me non c’è differenza fra recitare in uno spettacolo di prosa o interpretare una canzone, l’importante è la qualità di quel che fai". Lui è in questo periodo in palcoscenico (stasera all’auditorium Primo Maggio di Crevalcore) con una sfida di non poco conto: in ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo interpreta quel ruolo, il Matto, che il premio Nobel, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, si era ritagliato per sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast.

