Lodi al Duce e rito nazista a Torino le comunità ebraiche chiedono i danni ai neofascisti | Comportamenti che ci fanno soffrire

Le comunità ebraiche di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento ai gruppi neofascisti dopo aver assistito a un raduno con saluti nazisti e inni nostalgici. I rappresentanti delle associazioni hanno commentato che questi atti rievocano dolori antichi e riaprono ferite mai completamente sanate. La scena ha suscitato sdegno e preoccupazione tra chi teme che certi comportamenti possano alimentare tensioni e divisioni ancora presenti nella città.

