Lodi al Duce e rito nazista a Torino le comunità ebraiche chiedono i danni ai neofascisti | Comportamenti che ci fanno soffrire
Le comunità ebraiche di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento ai gruppi neofascisti dopo aver assistito a un raduno con saluti nazisti e inni nostalgici. I rappresentanti delle associazioni hanno commentato che questi atti rievocano dolori antichi e riaprono ferite mai completamente sanate. La scena ha suscitato sdegno e preoccupazione tra chi teme che certi comportamenti possano alimentare tensioni e divisioni ancora presenti nella città.
“Questi comportamenti ci fanno soffrire e moltiplicano il dolore delle ferite più profonde del nostro passato, che non si sono mai rimarginate.” Con queste parole, dal tribunale di Torino, oggi, 28 gennaio, l’avvocato Tommaso Levi annuncia che l’unione delle comunità ebraiche intende costituirsi parte civile al processo contro i militanti del gruppo di estrema destra Avanguardia Torino. In questo modo, potrà chiedere i danni agli attuali indagati. “Tra loro c'è chi ha negato l'olocausto e lodato il Duce - aggiunge Levi - Non sè tollerabile. Tutti noi ebrei e tutti i cittadini per bene si sentono offesi da chi si comporta così”.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il figlio dell'assessore fa un rito nazista, feste nere e lodi al Duce: chiesto il rinvio a giudizio per i neofascisti di Avanguardia Torino
La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per diciassette membri di Avanguardia Torino, un movimento di estrema destra.
