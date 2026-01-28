L’Italia si trova in una posizione difficile. Quando i Marines americani non sono più qui, ci rendiamo conto di quanto dipendiamo da loro. La presenza militare straniera ci garantisce una certa sicurezza, ma se dovesse scomparire, rischiamo di sentirci più soli e vulnerabili. La domanda ora è: cosa faremo se questa alleanza si sgretola?

Francesco Cossiga diceva che i Marines americani sono l'esercito italiano. Ma cosa accade quando non lo sono più? Accade che ci ritroviamo indifesi, sguarniti, disorientati. Non solo noi. L'Europa intera che per quasi un secolo il secolo americano è stata alleata degli Stati Uniti d'America e dai fratelli americani è stata salvata non una ma due volte: nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. Insieme, America e Europa sono stati, a partire dal 1945, l'Occidente. Non solo un'area geografica ma un mondo caratterizzato da alcune idee-forza di fondo: democrazia rappresentativa, libero mercato, pluralismo, capitalismo e, insomma, in una sola parola: libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Occidente si salva soltanto se resta unito

Approfondimenti su Francesco Cossiga

Norton-Cuffy Inter, l’amministratore delegato del Genoa, ha commentato la situazione dell’esterno destro dei rossoblù, rispondendo alle domande sul suo futuro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Francesco Cossiga

Argomenti discussi: Diventa legge l’ennesimo decreto salva-ILVA; Gli errori di Spengler e le concezioni della crisi dell’Occidente; Iran, per salvare il popolo in rivolta serve il cattivo; Porta a Porta fa 30 anni, il programma di Bruno Vespa spegne le candeline: il Papa, Meloni e i leader politici ospiti della puntata.

L’Occidente in subbuglioI rapporti tesi tra Stati Uniti ed Europa stanno portando a diverse riflessioni sulla situazione dell'Occidente ... ilsussidiario.net

L’Occidente si sbriciola e i mercati si preparano a uno shock epocaleL’Occidente come lo abbiamo conosciuto dal 1945 non esiste già più e quel che ... msn.com

22/1/26. Il presidente statunitense colpisce il Vecchio continente più dei nemici esterni. Ma l’Occidente non è solo la Nato: è un sistema-mondo che gli europei possono ancora salvare. La riflessione di Agostino Giovagnoli, su Avvenire - facebook.com facebook