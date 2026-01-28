Lobotka l’anima del Napoli che non è diventato mito Le partite vanno sempre come dice Conte cura ogni dettaglio

Stan Lobotka è il vero cuore del Napoli, anche se il suo nome non si trasforma in leggenda come Maradona. Il centrocampista slovacco non ha statue né reliquie, ma i suoi dettagli in campo sono evidenti. Le partite del Napoli seguono sempre le indicazioni di Conte, che cura ogni minimo particolare. Nei Quartieri Spagnoli, tra muri scrostati e ricordi di Marek Hamsik, c’è anche un Subbuteo che celebra il ritorno del Napoli sul trono, anche senza il mito di Maradona.

Stan Lobotka non ha altarini, né reliquie esposte dietro un vetro come Maradona. Eppure, sui muri scrostati dei Quartieri Spagnoli, accanto al volto familiare di Marek Hamsik, c’è un Subbuteo che racconta il Napoli tornato campione dopo Maradona. In mezzo a quelle miniature c’è anche lui: slovacco di nascita, napoletano per scelta, catalano per modo di intendere il gioco. The Athletic l o ha incontrato andando alle radici della storia del centrocampista del Napoli “«Non ho mai paura di giocare a calcio», racconta ad Athletic. Vuole il pallone quando gli altri lo rifuggono; mentre gli avversari gli si avventano addosso, raddoppiano e preparano il piano partita su di lui, Lobotka continua a sfuggirgli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel match tra Lazio e Napoli, Lobotka ha commentato l’approccio di Conte, affermando che l’allenatore già conosce l’esito delle partite.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, sottolineando che, nonostante eventuali scuse o attenuanti, queste partite richiedono vittorie per mantenere l’obiettivo europeo.

