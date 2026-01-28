Hugo Marino, investigatore italo-venezuelano, è scomparso nel nulla da sette anni. Era stato arrestato all’aeroporto di Maiquetía dal controspionaggio militare e da allora nessuno ne ha più avuto notizie. Ora il suo nome compare in un elenco di desaparecidos pubblicato dall’Ong Casla Institute, che segnala come molti detenuti siano stati fatti sparire nel silenzio del Venezuela. La sua scomparsa resta un mistero che preoccupa chi si occupa di diritti umani.

Sfogliando l’elenco dei detenuti e desaparecidos del Venezuela – affidato dall’Ong per i diritti umani Casla Institute all’amministrazione Usa – spunta il nome di Hugo Enrique Marino Salas: investigatore, 60enne, italo-venezuelano, catturato dal Controspionaggio militare all’Aeroporto internazionale di Maiquetía sette anni fa e da allora sparito nel nulla. Ha lasciato la moglie e due figli: maschio e femmina, 14 e 24 anni rispettivamente. Vite spezzate, le loro: trasloco obbligatorio, vista l’impossibilità di sostenere costi e utenze dell’abitazione di famiglia a Miami, studi interrotti e anni d’angoscia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo strano caso di Hugo Marino: “desaparecido” l’investigatore italo-venezuelano che indagava sui disastri aerei

Sono passati 2460 giorni dalla scomparsa di Hugo Enrique Marino Salas. Atterrato a Caracas da Miami, dove viveva e lavorava come ingegnere specializzato nel recupero di velivoli, il 20 aprile 2019 è stato prelevato all’aeroporto da funzionari del regime - facebook.com facebook