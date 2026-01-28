Ogni anno, con l’arrivo del freddo, centinaia di lamantini si riuniscono a Three Sisters Springs, in Florida. Si avvicinano tra loro in un grande abbraccio collettivo, cercando di resistere alle basse temperature. La scena si ripete sempre, come un rituale che permette a questi mammiferi di sopravvivere alle stagioni più fredde.

Succede ogni anno, puntuale come un rito antico. Con l’arrivo dei mesi più freddi, centinaia di lamantini si concentrano nelle acque di Three Sisters Springs, in Florida, dove la temperatura resta stabile attorno ai 23 gradi. Un rifugio naturale che diventa salvezza per questi grandi mammiferi e spettacolo per turisti, curiosi e non solo. Dall’alto, i corpi massicci e immobili ricordano una distesa di pietre sommerse. Un’eclissi solare totale visibile dall’Italia: oltre 6 minuti di buio. Ecco quando sarà (non nel 2026) Un ‘santuario’ sotto osservazione. Le televisioni americane dedicano ampio spazio a questo fenomeno stagionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo spettacolare raduno dei lamantini: in centinaia si ‘abbracciano’ per sopravvivere al freddo

Nella zona di Three Sisters Springs, in Florida, centinaia di lamantini si sono radunati di nuovo per passare l’inverno.

