Lo show del Made in Italy L’Arena e i campioni ecco il vero spettacolo

Questa volta il vero spettacolo del Made in Italy si svolge dietro le quinte. Mentre i campioni fanno il loro show in tv, ci sono tante persone che lavorano duramente per rendere indimenticabile l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Sono loro, gli invisibili, che portano avanti l’evento senza apparire, ma senza il cui impegno tutto il resto non potrebbe arrivare in scena.

E poi c’è l’altra Olimpiade, quella di chi non sale sul podio, ma lo meriterebbe. Quella di chi offrirà al mondo l’immagine dell’Italia non sulle piste, ma lavorando dietro e davanti alle quinte affinché Milano-Cortina 2026 sia indimenticabile. Come Alfredo Accatino, Presidente di FilmMaster, che all’Arena di Verona sarà direttore artistico della cerimonia di chiusura olimpica e quella d’apertura paralimpca, rispettivamente il 22 febbraio e il 6 marzo. Accatino, come si diventa autore di cerimonie olimpiche? "Sinceramente occorre, innanzitutto, che ti capiti l’opportunità. Poi ci vuole tanto lavoro, devi studiare quello che hanno fatto gli altri prima di te. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

