Living Divani dona dodici poltroncine al reparto di oncologia del Sant’Anna

Living Divani ha deciso di aiutare il reparto di oncologia dell’Ospedale Sant’Anna. L’azienda ha donato dodici poltroncine imbottite per offrire un po’ di conforto a pazienti e familiari che affrontano momenti difficili. La donazione arriva come segno di vicinanza e attenzione concreta alle persone che si trovano in cura.

Un gesto concreto di vicinanza e attenzione al benessere di pazienti e familiari. Living Divani ha donato dodici poltroncine imbottite al reparto di Oncologia dell’Ospedale Sant’Anna. Si tratta di sedute confortevoli, colorate e di design, pensate per coniugare ergonomia, eleganza e qualità dei materiali, contribuendo a rendere più accoglienti gli spazi di cura. Alla consegna, avvenuta nel pomeriggio, erano presenti Renata Pozzoli e Luigi Bestetti, fondatori dello storico marchio brianzolo. “Fare una donazione - osserva la signora Pozzoli - è un gesto per gli altri che porta tanto bene”. L’azienda, nata nel 1969 e specializzata in imbottiti dallo stile sofisticato, è associata a Confindustria Como, rappresentata per l’occasione dal direttore Antonello Regazzoni.🔗 Leggi su Quicomo.it

