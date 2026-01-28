Sinner sta dominando il primo set contro Shelton, chiuso 5-2. L’americano serve ora per rimanere nel parziale, ma Sinner ha già ottenuto un doppio break e spinge forte al servizio. Shelton prova a reagire, ma il tennista italiano mantiene alta la pressione. Il pubblico segue in diretta, con i punteggi che cambiano velocemente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Dritto lungolinea vincente di Sinner 15-15 Seconda a 195 kmh per l’americano, che sta spingendo con entrambi i colpi al servizio per provare a prendere in mano lo scambio. In quest’occasione atterra in corridoio la risposta di Sinner. 0-15 Ottima risposta di Sinner, che prende in mano lo scambio e chiude il punto con la volee di dritto. L’italiano sta leggendo in anticipo il servizio di Shelton, che sta trovando pochissimi punti diretti nonostante le molte prime in campo. Palle nuove 5-2 Gioco Sinner: l’azzurro passa con il dritto lungolinea sull’attacco in controtempo di Shelton 40-0 Splendida accelerazione di rovescio di Sinner che trova il vincente con l’incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano serve per rimanere nel 1° set

