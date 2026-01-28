LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer rimonta da top 10! Che manche di Noel

Questa mattina a Schladming si è svolta la prima manche dello slalom maschile. Vinatzer ha fatto una grande rimonta, passando dal top 10 alla vetta della classifica. Noel ha invece mostrato una manche impressionante, lasciando tutti senza parole. La gara è molto combattuta e gli appassionati aspettano con ansia la seconda discesa, prevista per più tardi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 21.39: Esce anche il francese Rassat! In alto sbaglia gravemente e poi poco prima dell’intermedio arriva l’errore fatale. Ora Meillard 21.36: perde progressivamente il brasiliano Pinheiro Braathen che chiude a 999 centesimi dalla testa ed è secondo. Ora Rassat 21.35: Il brasiliano all’intermedio ha 39 centesimi di ritardo 21.34: E’ fuori subito anche Hallberg! Va in rotazione e cade senza conseguenze. Ora Pinheiro Braathen 21.33. E’ fuori il belga Marchant e la sua uscita regala la top 10 a Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Che manche di Noel Approfondimenti su Schladming 2026 LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45 Questa sera si svolge la seconda manche dello slalom di Schladming, valida per i Mondiali del 2026. LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10 Gigante di Schladming, ancora una volta Vinatzer non riesce a sfruttare la pista. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Schladming 2026 Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video). LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 19.22: per il momento è tutto, ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa MeillardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 22.04: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 17.45 per lo slalom ... oasport.it Coppa del Mondo, partita la seconda manche dello slalom di Schladming. Atle Lie McGrath in testa nella prima Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-mondo-schladming-austria-slalom-gigante-speciale-dire - facebook.com facebook Coppa del Mondo, in corso lo slalom di Schladming: in pista Vinatzer e altri 5 azzurri La seconda manche alle 20:45 Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2026/… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.