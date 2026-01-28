LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | il fascino della Planai in notturna!

Questa sera gli appassionati di sci alpino seguono con attenzione lo slalom in notturna a Schladming. La pista della Planai si illumina per un’altra tappa della Coppa del Mondo, con i migliori atleti pronti a sfidarsi sotto le luci della sera. La gara si svolge in un’atmosfera speciale, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento notturno fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella stazione sciistica austriaca che ieri ha ospitato lo slalom gigante. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi sempre più protagonisti (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere e Adelboden, vittorie di McGrath sulla Gran Risa e a Wengen e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo di sci alpino a Schladming 2026 si svolge con gare di gigante e slalom in notturna, rappresentando uno degli eventi più attesi della stagione.

Benvenuti alla diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo maschile 2025-26.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

