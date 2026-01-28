LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Kira Weidle Winkelmann sorpassa Aicher e vola in testa

Kira Weidle Winkelmann prende il comando nella prova di discesa a Crans Montana. La tedesca sorpassa Aicher e si mette in testa alla classifica. La gara è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa delle atlete. La competizione prosegue con altri sciatrici che cercano di migliorarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 11:56 La prossima atleta alla partenza sarà l’austriaca Nina Ortlieb. 11:55 La classifica delle prime dieci dopo le prime quindici discese: 1 Kira Weidle-Winkelmann (GER) 1:15.43 2 Emma Aicher (GER) +0.15 3 Breezy Johnson (USA) +0.21 4 Ester Ledecka (CZE) +0.28 5 Lindsey Vonn (USA) +0.59 6 Cornelia Huetter (AUT) +0.64 7 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.67 8 Laura Pirovano (ITA) +0.80 9 Sofia Goggia (ITA) +0.91 10 Romane Miradoli (FRA) +1.16 11:53 Break tecnico dopo le prime quindici discese 11:52 La tedesca Kira Weidle-Winkelmann passa al comando con quindici centesimi sulla connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Kira Weidle Winkelmann sorpassa Aicher e vola in testa Approfondimenti su Crans Montana 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia, test senza esagerare, Weidle-Winkelmann nettamente in testa Segui in diretta la prova di discesa femminile a Zauchensee 2026, con aggiornamenti su Sofia Goggia e le principali concorrenti. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Val d’Isère 2025, con Weidle e Winkelmann in testa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma il più veloce, tanti azzurri in top10. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 10.20 La partenza è stata ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa MeillardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 22.04: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 17.45 per lo slalom ... oasport.it Crans-Montana: nel locale un arsenale di petardi e lanciarazzi. Il giallo dei video cancellati e l'audio di Moretti: "Dimmi se la schiuma cade o no" https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/strage-constellation-crans-montana-arsenale-pirotecnico-indagini-italia-sviz - facebook.com facebook Crans-Montana, spariti i video di 250 telecamere. Moretti accusa una cameriera morta: "Voleva dare spettacolo" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.