LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 3-10 umbri in netta difficoltà

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-0 nella prima gara di Champions League volley 2026. I padroni di casa faticano, ma riescono a portarsi a casa il primo set con un muro di Ishikawa. L’attacco di Wallison non trova spazio e la squadra spagnola fatica a reagire. La partita continua con Perugia in vantaggio e i tifosi sperano in una ripresa più semplice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Muro di Ishikawa! Non passa l’attacco di Wallison in diagonale! Perugia prova a tornare sotto. 11-14 A rete la battuta di Bruno. 10-14 Ishikawa prova a giocare col muro per rigiocare un’azione d’attacco, sotto la rete però manca la copertura. Punto per gli spagnoli. 10-13 Mamma mia che azione di Perugia! Giannelli alza ad una mano ad Ishikawa che senza muro tira forte in parallela! 9-13 Juantorena trova il punto in pipe! Schiacciata potente verso zona 1! 9-12 Cerca di piazzare la palla in parallela Bruno. Il suo tentativo di eludere il muro a tre finisce però out. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19 gli umbri alzano il ritmo!

Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-0 e mantiene il ritmo nella Champions League volley 2026.

LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 1-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 26-24 gli umbri faticano, ma si prendono il primo set

Perugia conquista il primo set contro Guaguas Las Palmas nella partita di Champions League volley 2026.

