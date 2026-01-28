LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 13-12 gli spagnoli rimagnono in scia!

Questa sera si gioca la partita di volley tra Perugia e Guaguas Las Palmas, valida per la Champions League 2026. Al momento il punteggio è di 1-0 per i padroni di casa, con gli spagnoli che restano in scia grazie a un parziale molto combattuto. Gli spettatori seguono con attenzione ogni punto, mentre Ishikawa riesce a mettere a segno un bel mani-fuori che riaccende l’entusiasmo nel palazzetto. La gara è ancora aperta e promette emozioni fino alla fine.

15-14 Ishikawa manda lungo il servizio. 15-13 Mani fuori di Ishikawa! Gioca sulle mani esterne del muro il giapponese, che sfrutta bene le mani avversarie scomposte. 14-13 Primo tempo vincente di Ramos. Colpo potente con cui si sblocca il centrale! 14-12 Ace di Ben Tara che trova con efficacia la zona di conflitto fra zona 1 e 6! 13-12 Torna avanti Perugia col muro di Giannelli su Juantorena! 12-12 Wallison tira a metà rete il servizio. 11-12 Juantorena trova il punto con la parallela da posto 4! 11-11 Russo è molto intelligente a risolvere un'alzata di primo tempo non perfetta con un tocco appoggiato oltre il muro! 10-11 Pesta la linea al servizio Plotnytksyi.

