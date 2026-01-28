LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 12-11 inizio di match equilibrato

Questa sera a Perugia si gioca una partita importante di volley tra Perugia e Guaguas Las Palmas. La sfida, valida per la Champions League 2026, è iniziata in modo molto equilibrato, con il punteggio che segna 12-11. I giocatori si scambiano punti e azioni intense, come il muro di Giannelli che ferma gli avversari e il punto di Ben Tara che porta avanti gli isolani. La partita resta aperta e piena di emozioni, con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Lunga la battuta di Ishikawa. 15-12 Muro di Giannelli! Il capitano legge bene l'attacco degli spagnoli e impedisce il primo tempo avversario! 14-12 Ben Tara insacca la palla fra muro e rete! Ancora un punto per l'opposto! 13-12 Bruno sblocca gli isolani trovano il mani fuori con l'attacco in pipe. 13-11 Ancora ace di Ben Tara! Stavolta la battuta è verso zona 5 ma il risultato è lo stesso! Punto per Perugia che ora allunga. 12-11 Mani fuori di Ishikawa, fortunato quì il giapponese. Il muro degli avversari finisce out di pochissimo. 11-11 Ace di Ben Tara! Palla potente verso zona 1 imprendibile per la difesa! 10-11 Lunga la battuta di Wallison.

