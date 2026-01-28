LIVE Musetti-Djokovic | in palio la semifinale degli Australian Open L' azzurro sotto 2-0 nel primo set

Musetti sfida Djokovic negli ottavi degli Australian Open. L’azzurro è sotto 2-0 nel primo set e deve raddrizzare subito la partita. Gli scontri diretti sono impietosi: nove vittorie per il serbo, una sola per Musetti, arrivata quest’anno ai ottavi di Montecarlo. Ora tocca al toscano dimostrare di poter competere ad alti livelli contro uno dei più forti del circuito.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo.

