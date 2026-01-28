LIVE Musetti-Djokovic | in palio la semifinale degli Australian Open Controbreak Lorenzo 1-2

Questa mattina si gioca la partita tra Musetti e Djokovic per conquistare la semifinale degli Australian Open. Finora il serbo ha sempre avuto la meglio negli scontri diretti, con nove vittorie contro una di Musetti, arrivata quest’anno a Montecarlo. Ora il tennista italiano tenta di rovesciare il pronostico e avanzare nel torneo. La sfida si fa interessante, con Musetti che risponde a Djokovic e si porta sul 1-2 nel set.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo .

