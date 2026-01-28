LIVE Musetti-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con il serbo al servizio

Questa mattina si è aperta la partita tra Musetti e Djokovic agli Australian Open 2026. Djokovic ha iniziato subito con un buon servizio, portandosi sul 15-0. Poi ha risposto con un rovescio lungolinea vincente e ha concluso il punto con un dritto in avanzamento. La partita è appena iniziata e il pubblico resta in attesa di vedere come si svilupperà il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Djokovic. 15-0 Si parte con un solido dritto in avanzamento del tennista di Belgrado. PRIMO SET 5:33 Appena 22° in quel di Melbourne dopo il caldo estremo degli scorsi giorni. In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il serbo al servizio. 5:32 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell'incontro. 5:29 Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton. 5:24 Quello che andremo a commentare sarà l'undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l'azzurro capace di imporsi finora soltanto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023.

