LIVE Musetti-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | Rybakina in semifinale bisognerà attendere per il match dell’azzurro

Alle 04:30 italiane, sul campo centrale dell’Australian Open, si giocherà il primo match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. I tifosi italiani aspettano con ansia, ma dovranno ancora pazientare. Intanto, Rybakina si è già qualificata per le semifinali, lasciando in sospeso il duello che coinvolge l’azzurro. La partita tra Musetti e Djokovic sarà trasmessa in diretta, con i fan pronti a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:24 La partita tra Lorenzo Musetti e il serbo Novak Djokovic è la terza sul campo centrale, non prima delle 04:30 italiane. Verosimile pensare che si debba attendere un po' di più per vedere in campo il toscano, in considerazione che l'ingresso in campo di Anisimova e Pegula, sfida che precedere il confronto che ci interessa, è previsto alle 03:45 nostrane. 03:22 Ha preso il via il programma sul campo della Rod Laver Arena, a partire dalle 01:30 italiane. Ebbene, terminata la prima sfida sul Centrale, ovvero il confronto tra la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek, col successo della testa di serie n.

