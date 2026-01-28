LIVE Musetti-Djokovic 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Musetti conquista il primo set contro Djokovic all’Australian Open 2026. L’azzurro gioca un ottimo tennis e si prende il vantaggio con un 6-4. Djokovic non si arrende e risponde subito con un controbreak, tornando in carreggiata. La partita resta aperta e si infiamma ancora di più.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Controbreak Djokovic. Continua a spingere il serbo, che rientra subito nel set. 0-40 Tre palle del controbreak Djokovic. Altra ottima risposta del tennista di Belgrado. 0-30 Lorenzo non riesce ad amministrare la risposta aggressiva dell’avversario. 0-15 Gran dritto lungolinea vincente del serbo. 1-0 BREAK MUSETTI! Con il pallonetto di dritto vincente sulla riga l’azzurro confeziona il break. 15-40 Prima vincente di Djokovic. 0-40 Tre palle break Musetti. SI! Dritto inside out vincente del toscano che lascia fermo l’avversario. 0-30 E’ buono il passante di rovescio incrociato di Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Approfondimenti su Australian Open LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il secondo set Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: Pegula avanti di un set, poi l’azzurro alla Rod Laver Arena Jessica Pegula si prende il primo set contro Amanda Anisimova nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: LIVE Musetti-Djokovic 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set; Musetti-Djokovic LIVE: Lorenzo vince il 1° set; LIVE Musetti-Djokovic, in palio la semifinale: Lorenzo vince il 1° set 6-4; Australian Open 2026, a breve in campo Musetti-Djokovic. Poi tocca a Sinner-Shelton. LIVE Musetti-Djokovic: dalle 4.30 in palio la semifinale degli Australian OpenImpietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo ... gazzetta.it Australian Open LIVE: Musetti vince il primo su Djokovic! Più tardi SinnerSiamo arrivati alla giornata dei quarti di finale del singolare maschile che vedono impegnati i due italiani ancora in corsa. Nel pomeriggio di Melbourne scendono in campo Lorenzo Musetti e il 10 volt ... ubitennis.com Australian Open, Musetti-Djokovic: slitta l'inizio del match - facebook.com facebook LIVE Musetti-Djokovic: dalle 4.30 in palio la semifinale degli Australian Open x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.