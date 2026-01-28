LIVE Musetti-Djokovic 6-4 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista anche il secondo set

Luca Musetti ha conquistato anche il secondo set contro Novak Djokovic negli Australian Open 2026. L’azzurro ha vinto 6-4 e 6-3, dimostrando una buona tenuta e un gioco solido. Dopo aver perso il primo game, Musetti ha risposto con un dritto lungolinea vincente e si è preso il secondo set, portandosi avanti nel match. Ora il terzo set si prospetta ancora più combattuto.

TERZO SET 6-3 SECONDO SET MUSETTI! ANDIAMO! Con il dritto lungolinea vincente in corsa l'italiano vola sul 2-0. 40-AD SET POINT MUSETTI. Ottimo rovescio incrociato carico dell'azzurro. 40-40 Serve and volley ben giocato dal tennista di Belgrado. 40-AD SET POINT MUSETTI. Non passa il dritto di Djokovic. 40-40 Non passa il rovescio di Djokovic. Parità. 40-30 Servizio e schiaffo al volo vincente del serbo. 30-30 Gran gesto di Djokovic, che concede il punto precedente all'avversario accusando un tocco di palla sul passante uscito dell'avversario. 40-15 Si salva in qualche modo sotto rete il tennista di Belgrado.

