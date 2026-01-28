LIVE Musetti-Djokovic 6-4 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

La partita tra Musetti e Djokovic sta regalando emozioni forti agli spettatori. Dopo un primo set molto combattuto, l’azzurro ha preso il comando con un break e si trova ora in vantaggio 6-4, 4-3. Djokovic fatica a trovare il ritmo e ha già commesso alcuni errori, come il rovescio in rete che ha regalato un punto a Musetti. La sfida si fa interessante e ogni scambio può decidere il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Il toscano perde il controllo del rovescio in back. 30-15 Si spegne in rete il rovescio di Djokovic. 15-15 Scappa via il dritto difensivo di Lorenzo. 15-0 Prima vincente dell'azzurro. 4-3 Game Djokovic. ACE. Musetti resta avanti di un break. 40-15 Sulla riga il ritto in uscita dal servizio del tennista di Belgrado. 30-15 Pessima palla corta del serbo. 30-0 Dritto dal centro vincente di Djokovic. 15-0 In corridoio la risposta di rovescio dell'azzurro. 4-2 Game Musetti. Servizio e dritto. AD-40 Dritto incrociato carico di Lorenzo, che spinge l'avversario fuori dal campo costringendolo all'errore.

