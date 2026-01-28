LIVE Musetti-Djokovic 6-4 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Musetti sta giocando un ottimo match contro Djokovic all’Australian Open 2026. L’azzurro ha appena conquistato il break e si porta sul 2-1 nel secondo set, con un dritto che mette in difficoltà il serbo. La partita è intensa e il pubblico ascolta ogni punto, sperando in un’ulteriore sorpresa. Djokovic cerca di reagire, ma Musetti dimostra di essere in grande forma e deciso a fare storia in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell'azzurro. 2-1 BREAK MUSETTI! Se ne va il dritto di Djokovic. C'è il nuovo break! 40-AD Palla break Musetti. Non passa il rovescio incrociato di Djokovic. 40-40 Il nastro respinge il rovescio del tennista i Belgrado. Parità. 40-30 Djokovic fa buona guardia a rete amministrando i passanti dell'avversario. 30-30 Decolla anche questo dritto del serbo. 30-15 Se ne va il rovescio in uscita dal servizio di Djokovic. 30-0 Prima vincente del tennista di Belgrado. 15-0 Si ferma sul nastro il passante di dritto del toscano. 1-1 Controbreak Djokovic.

