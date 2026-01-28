LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | riprende la sessione dopo l’incidente di Lindblad

Questa mattina a Barcellona la sessione di test in Formula 1 è ripresa dopo l’incidente di Lindblad. Andrea Kimi Antonelli ha già percorso dieci giri e continua a spingere con la sua monoposto. La pista si è riempita di rumori di motori, mentre i piloti cercano di mettere a punto le vetture in vista delle prossime gare. La giornata resta sotto stretta osservazione, con gli occhi puntati sui tempi e sugli eventuali problemi tecnici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Andrea Kimi Antonelli avrebbe effettuato fino a questo momento dieci giri. 15.24 Nel frattempo venerdì potrebbe essere anche il giorno di Aston Martin. Il team sembra essere partito in direzione Barcellona da quanto emerge da alcuni utenti di X informati sui fatti. 15.21 La situazione: Antonelli, Gasly e Bearman si trovano in questo momento in pista. Sono quindi tornati in azione dopo la bandiera rossa. Nessun segnale da parte di Audi. 15.16 Attenzione perché nel pomeriggio, soprattutto verso il finale, potrebbe tornare la pioggia che tanto ha rallentato la sessione di ieri

