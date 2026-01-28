LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Norris continua il suo lavoro in pista anche Antonelli

Oggi a Barcellona si chiude il terzo giorno dei test di Formula 1. Norris continua a spingere sulla pista, mentre Antonelli si unisce alle prove. Sono circa 35 i minuti rimasti prima di concludere la sessione, e i piloti si preparano a terminare le proprie attività. La giornata è stata intensa, con molti giri completati e qualche novità tecnica in vista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Dovrebbero mancare circa 35? alla fine del day-3. 17.20 Sembra che l'Aston Martin sia atterrata a Girona per prendere parte domani alla terza giornata di test. Il team proverà a scendere in pista per mezzogiorno. 17.15 Lando Norris sta continuando il suo lavoro a Barcellona. Il britannico ha toccato quota 40 giri. 17.10 Dagli ultimi riscontri, sembra che la Williams abbia superato i crash test. Il programma del team di Grove è però ancora in netto ritardo rispetto alle altre scuderie. 17.05 Questi i migliori tempi fatti segnare oggi: Antonelli: 1'17"382 Russell: 1'17"580 Norris: 1'18"725 Colapinto: 1'19"150 Bearman: 1'19"314 Lindbland: 1'19"420 Gasly: 1'20"413 Hulkenberg: 1'21"010

