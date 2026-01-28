LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | il Day-3 riparte dopo la bandiera rossa provocata da Hulkenberg

Questa mattina, il terzo giorno di test a Barcellona riprende dopo una bandiera rossa causata da Hulkenberg. Il tracciato di Montmelò è di nuovo libero e i piloti tornano in pista per continuare le prove. La giornata è iniziata con un po’ di calma, ma ora ci sono grandi aspettative per le prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Il tracciato del Montmelò è di nuovo libero e pronto per la ripartenza della sessione. Il Day-3 può ufficialmente riprendere il proprio percorso. 10.15 La vettura di Nico Hulkenberg è stata spostata dalla pista. A breve si potrà tornare in azione. Vedremo l'esordio di Lando Norris? 10.10 La Audi sembra essersi ammutolita, non è stato un errore del pilota tedesco. Pessime notizie per la debuttante Audi. 10.05 Nico Hulkenberg è uscito nella complicata curva 9. Tra poco dovrebbe ripartire la sessione. 10.00 Attenzione, bandiera rossa in pista. Sembra sia stato Nico Hulkenberg a provocarla con un'uscita di pista.

