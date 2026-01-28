LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Colapinto svetta McLaren impressiona per le sue forme

La prima giornata di test a Barcellona si è conclusa con il pilota Colapinto che ha segnato il miglior tempo. La McLaren ha attirato l’attenzione con le sue nuove forme, facendo intravedere una possibile svolta. La Red Bull invece si trova ancora a lavorare sui problemi emersi ieri. I team sono in corsa per mettere a punto le vetture in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Lavori in corso dunque per la Red Bull per quanto accaduto ieri. 11.33 Ecco la comunicazione della Red Bull We won’t be running in today’s Shakedown. Preparations for the season continue at the track and on campus in Milton Keynes #F1 #RedBullRacing pic.twitter.comRw99f0nbSc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 28, 2026 11.30 I controlli nei pressi della pista si sono intensificati, sarà difficile avere crono delle vetture in pista. 11.27 Mercedes che, stando a quanto riportano gli addetti ai lavori, è quella che sta convincendo maggiormente in termini di consistenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto svetta, McLaren impressiona per le sue forme Approfondimenti su F1 Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto svetta, Norris inizia il lavoro con la McLaren Questa mattina a Barcellona si sono riuniti i piloti per il primo giorno di test in vista della stagione 2026 di Formula 1. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLaren La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su F1 Barcellona Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: si riparte dopo lo stop di Bearman. Primo scricchiolio per il motore FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 Riprende la sessione al Montmelò dopo che la Haas di Bearman è stata portata via dal tracciato. 10.50 A ... oasport.it Shakedown Barcellona: avvio concitato nel terzo giorno di test. Prosegue l'attività a porte chiuse sul circuito del Montmelò, ma la terza giornata di Shakedown è iniziata subito in salita con l'esposizione di due bandiere rosse. Restano accesi i riflettori su Audi: - facebook.com facebook Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com

