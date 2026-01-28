LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | buoni segnali da Kimi Antonelli

In un test a Barcellona, Kimi Antonelli fa buoni segnali in vista della stagione di Formula 1. I risultati ottenuti finora sembrano promettenti, e gli addetti ai lavori sono curiosi di vedere come si svilupperà il suo percorso. Intanto, sui social circola un video dell’Audi in azione, alimentando l’interesse sulla possibile entrata nel mondo delle corse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Su X sta girando un video che ritrae l’Audi in azione. Al volante Hulkenberg. Cornering through Turn 10 in the Audi R26 on this extremely troubled test day. #F1 #F1testing #Audi #R26 Barcelona Catalunya pic.twitter.comHspWdaaapJ — J!nz (@Jnz4tu) January 28, 2026 15.57 Arriva la pioggia a Barcellona, sembra però di lieve entità. 15.50 Secondo David Moreno, Kimi Antonelli avrebbe abbassato i tempi in pista, fermando il crono a 1’17”362 girando con gomme morbide. Ottimi segnali dal pilota italiano 15.45 Intanto riportiamo le parole di Bearman rilasciate ai microfoni della F1: “ Il piano è di percorrere molti chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Barcellona i primi giri di prova con le nuove monoposto.

