Questa mattina alle 9.00 scatta il terzo giorno dei test di Formula 1 a Barcellona. La Ferrari prova a migliorarsi, ma la McLaren si avvicina. I piloti mettono a segno i loro tempi, con Verstappen ancora davanti, mentre Leclerc e Hamilton cercano di recuperare terreno. La giornata promette battaglie e sorprese sul circuito catalano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46 I TEMPI MESSI A SEGNO NELLA GIORNATA DI IERI 1 Max Verstappen Red Bull Racing RB22 1’19”578 27 2 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1’20”844 64 3 Isack Hadjar Red Bull Racing RB22 1’31”891 51 4 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1’33”455 56 8.43 Ci attendono 8 ore di lavoro in pista tutte da analizzare. Intanto sarà fondamentale capire chi sarà in pista e chi no. Sulla carta oggi dovremmo vedere l’esordio dei campioni del mondo della McLaren. 8.40 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 20 minuti esatti prenderà il via la terza giornata dei test privati di Barcellona! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: alle 9.00 scatta il Day-3, la McLaren dà il cambio alla Ferrari?

Approfondimenti su F1 Test Barcelona

Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su F1 Test Barcelona

Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 28 gennaio, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 28 gennaio, terza giornata dedicata ai test pre-season di F1 sul circuito di Barcellona (Spagna). Proseguono le prove a porte chiuse dei ... oasport.it

F1, test in Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-3, attesa per la FerrariLa diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

I test di Barcellona entrano nel vivo con il Day-3, atteso soprattutto per il debutto in pista della McLaren, pronta a iniziare il proprio programma di lavoro sulla monoposto 2026. - facebook.com facebook

Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com