LIVE Alle 21 Borussia Dortmund-Inter le ultime | c' è Thuram dal 1' Adeyemi

Questa sera alle 21, il Signal Iduna Park ospita il big match tra Borussia Dortmund e Inter. I nerazzurri di Chivu puntano a vincere per mantenere vive le speranze di evitare i playoff, ma devono fare i conti con una squadra tedesca motivata e pronta a tutto. In campo ci sono Thuram dal primo minuto e Adeyemi dal lato dei padroni di casa, pronti a dare battaglia. La partita può decidere molto per entrambe le squadre, che si giocano tutto in questa sfida decisiva.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.