LIVE Alle 21 Borussia Dortmund-Inter le ultime | c' è Thuram dal 1' Adeyemi
Questa sera alle 21, il Signal Iduna Park ospita il big match tra Borussia Dortmund e Inter. I nerazzurri di Chivu puntano a vincere per mantenere vive le speranze di evitare i playoff, ma devono fare i conti con una squadra tedesca motivata e pronta a tutto. In campo ci sono Thuram dal primo minuto e Adeyemi dal lato dei padroni di casa, pronti a dare battaglia. La partita può decidere molto per entrambe le squadre, che si giocano tutto in questa sfida decisiva.
(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu. (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac. Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs. Al Var l'olandese Rob Dieperink, Assistente Var il polacco Tomasz Kwiatkowski. Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League, verrà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Borussia Dortmund scende in campo questa sera contro l’Inter, con l’obiettivo di superare l’ostacolo e avanzare nei quarti di finale.
