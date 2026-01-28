LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vogliono chiudere il match ma occhio alla rimonta rumena 15-16

Questa sera, Scandicci sta affrontando Alba Blaj nella partita di ritorno della Champions League di volley femminile. Le toscane sono avanti 2-0 nel set e cercano di chiudere il match, ma le rumene non mollano e cercano di rientrare in partita. Al momento il punteggio è 15-16, con le italiane che tentano di mantenere il vantaggio. Intanto, Escamilla ha appena sbagliato un attacco difficile, cercando le mani del muro in un movimento complicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-23 Errore in attacco di Escamilla che cercava le mani del muro con un movimento in extrarotazione. 19-22 Ruddins rimedia subito con una diagonale precisa e vincente. 19-21 Fortunata l’Alba Blaj che sfrutta il nastro al servizio per creare scompiglio nella ricezione toscana, Octaparu chiude con la diagonale. 18-21 Diagonale vincente di Octuparu. 17-21 Mani fuori di Franklin. 17-20 Altra ottima parallela di Escamilla. 16-20 Parallela di Franklin. 16-19 Non sbaglia due volte la brasiliana, altro mani out. 15-19 Errore di Felix Costa che manda in rete una palla bassa con lei in seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vogliono chiudere il match ma occhio alla rimonta rumena, 15-16 Approfondimenti su Alba Blaj Scandicci LIVE Scandicci-Alba Blaj 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match delle toscane! LIVE Scandicci-Alba Blaj 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane dominano il primo match europeo, grandissimo match di Nwakalor! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alba Blaj Scandicci Argomenti discussi: LIVE Alba Blaj-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a inseguire il primo posto; CS Volei Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; Alba Blaj-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottimo inizio nel terzo set per le toscane, 3-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 La parallela di Delic con la fast trova l'asta. 2-5 Pipe tanto potente quanto vincente di Franklin. 2-4 ... oasport.it DIRETTA/ Alba Blaj Scandicci (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (28 gennaio 2026)Diretta Alba Blaj Scandicci streaming video tv: la Savino del Bene punta almeno il playoff di Champions League, trasferta dunque importante. ilsussidiario.net «Ci lasciamo alle spalle il weekend delle Finali di Coppa Italia – ha dichiarato coach Gaspari – ed è il momento di concentrarci nuovamente sulla Champions League. La partita con l'Alba Blaj è cruciale per blindare il secondo posto. Dobbiamo essere il più eff - facebook.com facebook Champions League volley femminile, Alba Blaj-Scandicci oggi in TV: orario, canale e streaming • Si completa il quadro della Champions League femminile con Scandicci che vola in Romania per mettere al sicuro l’accesso agli ottavi di finale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.