Liste di prof rossi? La vera persecuzione all’università è dei ragazzi di destra Ecco la black list delle angherie
La polemica sulla “black list” degli insegnanti di sinistra si infiamma. Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di intervenire e di far ritirare il volantino di Azione studentesca, che contiene una lista di professori accusati di essere “rossi”. La questione divide gli studenti e la politica, mentre il dibattito si concentra sulla libertà di espressione e sui limiti delle campagne di pressione.
Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di far ritirare il volantino di Azione studentesca « con la lista di proscrizione degli insegnanti di sinistra». Evidentemente non l’ha letto, perché di “elenchi neri” non se ne parla: semmai, c’è un questionario. Più che preoccuparsi dell’incolumità del corpo docente, laddove questa non è messa a rischio, d ovrebbe prestare attenzione alle angherie che tanti studenti di destra subiscono dal corpo docente. A ottobre 2025, i ragazzi di Gioventù nazionale hanno volantinato contro la “cultura maranza” per dire no alla violenza, ma sono stati accerchiati dai collettivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
