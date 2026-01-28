Liste di docenti di sinistra la Cgil scrive a Valditara | Un attacco alla libertà di insegnamento

La Cgil torna a chiedere chiarezza sul manifesto degli studenti al liceo Leopardi Majorana. Gianna Fracassi ha scritto al ministro Valditara, accusando di attaccare la libertà di insegnamento e chiedendo un intervento deciso. La polemica si infiamma, mentre gli studenti coinvolti resistono alle critiche.

La lettera inviata dalla segretaria generale della FLC, Gianna Fracassi, dopo i manifesti di Azione studentesca apparsi a Pordenone che invitano a segnlare i professori che fanno propaganda in aula Non si placano affatto le polemiche sul manifesto di Azione studentesca al liceo Leopardi Majorana. La Segretaria generale della FLC Cgil, Gianna Fracassi, ha scritto una lettera al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara esortando una presa di posizione del Governo su quanto è successo a Pordenone e in altre zone d'Italia. L'organizzazione giovanile, tramite manifesti e volantini nei vari istituti scolastici, ha chiesto agli studenti di compilare un questionario sulle scuole italiane.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il tema delle liste di proscrizione dei docenti di sinistra, promosse da Azione Studentesca, suscita attenzione e riflessione.

