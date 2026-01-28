L’Iran protesta con Roma Convocata l’ambasciatrice Tajani | pasdaran terroristi

L’Iran protesta con l’Italia e convoca l’ambasciatrice a Teheran. Il governo iraniano ha chiamato in causa la rappresentante italiana, Paola Amadei, in risposta alle accuse di Tajani sui pasdaran. La situazione si scalda mentre le tensioni tra i due Paesi aumentano, senza ancora una chiara via d’uscita.

Tensione fra Italia e Iran, che ieri ha portato anche alla convocazione dell’ambasciatrice italiana Paola Amadei al Ministero degli Esteri di Teheran. La motivazione del gesto è la determinazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani a sostenere l’inserimento delle Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche, in seguito al massacro di civili durante le manifestazioni di massa degli scorsi giorni. " APPROCCIO SCONSIDERATO " Teheran non ha perso tempo. Ieri ha convocato l’ambasciatrice Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

