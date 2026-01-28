L’armada americana, guidata dalla portaerei Abraham Lincoln, si trova ormai a portata di tiro dall’Iran. L’arrivo delle navi e dei jet militari ha aumentato la tensione nella regione. Le difese a terra sono state rafforzate e pronte a rispondere a eventuali attacchi iraniani contro le forze Usa e Israele. La situazione resta calda e il rischio di escalation cresce di ora in ora.

L’ armada statunitense (così l’ha definita Trump ) guidata dalla portaerei Abraham Lincoln, è ormai arrivata “distanza di tiro” dall’Iran, come anche i jet militari e i velivoli per il rifornimento in volo, mentre le difese a terra, rafforzate, sono pronte a intercettare la ritorsione iraniana contro le forze Usa e Israele. Annunciate anche esercitazioni durature nella regione, mentre alcuni giorni fa il capo del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, si è recato in Israele per confrontarsi con i generali di Tel Aviv. Tutto è pronto, quindi, con Trump che oggi ha nuovamente minacciato Teheran e aperto ai negoziati: “Speriamo che l’Iran si sieda presto al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – NIENTE ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran e l’imperialismo bipartisan degli Usa

